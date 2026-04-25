【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOW(が、4月24日に東京・ZEROTOKYOで行われた『NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY』にライブ出演した。 ■“LOVE FIGHTER”をテーマにした衣装で登場 本イベントは、2026年4月で創刊22周年を迎えた『NYLON JAPAN』のアニバーサリーパーティー。iri、鈴木凌、STARGLOW、どんぐりず、kiOra、爆撃竜馬、BALLISTIK BOYZ、ふみの（五十音順）など、