【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、5月から開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』を記念して、自身のYouTubeチャンネルにて過去のライブ映像を配信する「『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』開催記念 LIVE SELECTION」の実施が決定。 4月26日20時より、2023年7月10日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催した『幾田りら 1st ワンマンツアー「SKETCH」』のライブ映