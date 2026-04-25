ア・リーグ東地区首位のヤンキースは24日（日本時間25日）、敵地ミニッツメイドパークでのアストロズ戦に12－4で大勝。7連勝で貯金8とした。試合はヤンキースが13安打と打線爆発。ジャズ・チザムJr.内野手が本塁打を含む3安打と勝利に貢献したが、ど真ん中の球にABSチャレンジで失敗。周囲を驚かせる一幕があった。米複数メディアが報じている。 ■3安打で勝利に貢献するも…… 試合は、序盤か