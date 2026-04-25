ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番一塁」で先発出場。第2打席でメジャートップタイとなる11号本塁打を放つなど3打数1安打1打点1四球の活躍で、チームの勝利に貢献した。試合後、ウィル・ベナブル監督は「彼のパワーには本当に驚かされる」と称賛した。地元紙『シカゴ・サン・タイムズ』などが試合の様子を伝えている。 ■応援に感謝「期待に応えたか