就職活動を始める大学生を対象とした就活イベントが広島市内で開かれ、地元企業の若手社員と交流しました。県が主催した就活イベントには大学3年生を中心に約250人が参加しました。今回で3回目の開催で、自分に適した仕事を見つけてもらおうと、地元企業の若手社員との交流会が行われました。学生らは仕事でのやりがいや就活で意識したことなどを質問していました。■参加者「普段知らないことが知れてすごい勉強になりました」■