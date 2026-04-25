27日からアメリカで始まるNPT＝核拡散防止条約の再検討会議に向け、被爆者らが広島を出発しました。出発したのは、県被団協の佐久間邦彦理事長など4人です。アメリカ・ニューヨークでは27日から核軍縮などについて話し合うNPT再検討会議が始まります。それにあわせての渡米で、現地では、核兵器廃絶を訴えるパレードなどに参加する予定です。■広島県被団協佐久間邦彦理事長「核保有国も非核保有国もどうすれ