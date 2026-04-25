ソフトバンクは、ブレインAI ジャパン製スマートフォン「Natural AI Phone（ナチュラル・エーアイ・フォン）」を2026年4月24日に発売。右側面に「AIボタン」を装備ユーザーに寄り添うという独自のAI（人工知能）「Natural AI」を搭載。ユーザーが自身の情報を直接入力するだけでなく、同AIとの会話や指示内容などが「Understanding System」に情報として蓄積および管理される。その情報を活用し、ユーザーに寄り添ったサポートや提