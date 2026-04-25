◇プロ野球パ・リーグ 西武 9-7 楽天(25日、楽天モバイルパーク)両チーム合計23安打の乱打戦となった楽天と西武の試合。西武が終盤に勝ち越し、勝利しました。試合は初回から動きます。楽天の先発・ウレーニャ投手の前に2アウト2塁とした西武が2本のタイムリーで2点を先取。しかしすぐさま楽天打線も反撃を見せ、対する先発・武内夏暉投手の前に1アウト2、3塁から、浅村栄斗選手が2点タイムリーを放って同点に追いつきました。3回