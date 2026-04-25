◇MLB カブス 6-4 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)カブスを率いるクレイグ・カウンセル監督が、再びドジャース・大谷翔平選手にまつわる『大谷ルール』に言及しました。MLBの規則ではベンチ入りメンバー26人のうち、投手は先発・救援を含めて13人まで。しかし二刀流登録で投手枠に入らない大谷選手を抱えるドジャースのみ、投手14人のベンチ入りが可能になっています。これを問題視したカウンセル監督は以前、「理