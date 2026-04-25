パリ五輪柔道金メダリストの角田夏実が、26日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演。城島茂、timelesz・松島聡らとともに、鹿児島の海に潜む“バキュームモンスター”の捕獲に挑む。【写真】どうしたの？現役力士とぶつかりげいこをするSixTONES今回角田が登場するのは、大きすぎるが故に大味で敬遠されがちな巨大魚を獲りおいしくいただく『DASH 巨大食堂』。釣りが大好きだという角