北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されている青森県八戸市では沿岸部の蕪島でまつりが開かれ、ウミネコの鳴き声をまねるコンテストなどでにぎわっています。来場者「避難の準備をして、こういうお祭りは継続してほしい」会場では避難経路を増やしたほか誘導専用のスタッフを配置するなどして安全対策を強化しています。