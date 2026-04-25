グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、26日放送のCSテレ朝チャンネル1『M:ZINE完全版』（正午〜後1：30）に出演する。【番組カット】何をやろうとしている？謎の動きをしているXINLONG完全版では、地上波番組（3回）の放送に収まりきらなかった未公開の映像＆トークを大ボリュームでオンエアする。見逃せない地上波未公開シーンが満