乗客１０６人が犠牲となったＪＲ福知山線脱線事故からきょう４月２５日で２１年。事故現場では追悼行事が営まれました。 事故現場に整備された「祈りの杜」では追悼慰霊式が行われ、遺族や負傷者など３４２人が参列し祈りをささげました。 ２００５年４月２５日、ＪＲ福知山線の快速電車が制限速度を大幅に超えてカーブに進入して脱線しマンションに激突。乗客１０６人と運転士が亡くなり、５６２人が重軽傷を負いま