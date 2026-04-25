岩手県大槌町で発生した山林火災は延焼が続いていて4日目のきょうは規模を拡大して懸命な消火活動が続いています。今月22日午後に大槌町の2か所で発生した山林火災は今も延焼が続いています。現場ではきのうから緊急消防援助隊の活動も本格化しています。総務省消防庁は12都道県に出していた緊急消防援助隊への出動要請を指示に切り替えきょうは1000人を超える規模で活動を展開させています。実際に燃えたことを確認できた焼失面積