拓也（39）と翔司（40）による男性歌謡デュオ「風輪」が25日、東京・大田区民ホール「アプリコ」でコンサートを行った。6月3日発売予定の最新シングル「イル・テンポ・パッサ〜時は過ぎゆく〜」の初披露含む全18曲で約1500人のファンを魅了した。2人は本番前に囲み取材に対応。拓也はコンサートを「結成4年の集大成」と表現した。大田区出身の翔司は、地元・蒲田での開催を夢見ていただけに「やりたいことを続ければ目標はかな