菊池農業高校の生徒とくまもとKDSグループが、25日、菊池市の放置された竹林で竹の伐採活動を行いました。 午前と午後の部でのべ約100人のボランティアが参加し、のこぎりを使って竹を伐採しました。伐採された竹は竹チップに加工し、生ごみを堆肥に変えるダンボールコンポストの資材として活用されます。