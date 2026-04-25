２５日に幕張メッセで開幕したニコニコ超会議２０２６に、福井競輪が「福井けいりん公式ＶＴｕｂｅｒ時風リン『風の起源』展」を出展。ＶＴｕｂｅｒの時風リンのグッズなどを販売している。担当者によると「初日からたくさんの方々がブースに来てくださっています」と活況ぶりを明かす。「ニコニコ超会議の来場者は競輪になじみがなさそうですが、意外にもＺ世代の方々が来てくださります。競輪とＺ世代の距離を縮めてくれてい