天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、伝統芸能「雅楽」の演奏会を鑑賞されました。愛子さまのリクエストによる演目も披露されました。午後2時半ごろ、愛子さまはオレンジピンクの装いで皇居内の宮内庁楽部に到着し、観客から拍手で迎えられました。「雅楽」は、ユネスコの無形文化遺産に登録されている伝統芸能で、園遊会など宮内庁の行事でも演奏されています。今回は、「源氏物語」の中で光源氏が舞ったことでも知られる「青海波