7人組グループ・BTSの出演番組を放送する「BTSスペシャル」が、CS放送「衛星劇場」で4月・5月・6月と3ヶ月連続で放送される。【写真】初々しい…BTSの1st JAPAN TOURより3月20日に5thアルバム『ARIRANG』をリリースし、約4年ぶりのカムバックを果たしたBTS。4月からは新時代の幕開けとなるワールドツアーへと乗り出した彼らの再始動を記念し、CS「衛星劇場」では、3ヶ月にわたり「BTSスペシャル」を特集放送する。本特集では