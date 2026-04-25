8年前、東京・六本木のマンションで女性が殺害された事件で、国際指名手配されていた男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子高橋伸明容疑者（47）は2018年、港区六本木のマンションで、バレツタ久美さん（当時29歳）の頭を鈍器のようなもので複数回殴り、殺害した疑いがもたれています。警視庁によりますと、バレツタさんと連絡が取れないと母親から警視庁に相談があったため、マンションの室内を確認すると、