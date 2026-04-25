歌手の天童よしみ（71）が25日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。天童は「鶴瓶のええうたやなぁ30日BS11イレブン放送午後8時から野口五郎さん天童よしみ」と出演番組を告知。共演の野口との2ショットを披露した。続けて「子供の頃からずっと仲良し」と野口との関係を明かし「感動の番組です是非ご覧下さいね」とPRした。これにファンからは「お二人ショット素敵です。子供の頃から