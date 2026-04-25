調教師としてＪＲＡ通算１１２３勝を挙げたレジェンド国枝栄元調教師（７１）が競馬場へ帰ってきた。今年３月に定年引退し、美浦・小島茂之厩舎の厩務員として再スタートを切った。２５日の東京１０Ｒ鎌倉Ｓで担当馬・トクシーカイザー（牡６歳、美浦・小島）を連れて厩務員デビューを果たした。厩務員としての初陣は５着に終わった。国枝栄元調教師は厩務員初戦のパドックについて「良かったけれど、クッションが合わなくて靴