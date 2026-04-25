ナショナルズ戦で11号米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季11号同点ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で、5-4で勝ったチームに貢献。生還後、ベンチで広がった光景が話題になった。1点を追う4回、中越えの同点ソロを放った村上。ダグアウトに戻ると、チームメートが作った花道を飛び跳ねるようにして進んだ。両手をあげ、同じポーズを