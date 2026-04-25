子育てには正解も不正解もないからこそ本当にこれでいいのかと不安になる事も。 人の数だけ子育てのやり方も十人十色のなか、やたら口をはさむ姉がいて！？ 今回は筆者の友人から聞いた妹の育児を嘲笑う姉とのスカッとエピソードをご紹介します。 低レベル！？ 育児を嘲笑う姉！ まさかの結末 子供を思う気持ちは同じでも自分の正しさを妹や自分の子供に振りかざすのは良くないですね。子育ては見守る姿勢も