ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃が、次男ルイ王子の8歳の誕生日を記念し、家族旅行中の映像を公開した。ルイ王子は23日に8歳を迎え、夫妻の公式インスタグラムには英コーンウォールでの最近の休暇を収めた動画が投稿された。 【写真】腕組みする8歳となったルイ王子成長ぶりにびっくり 映像には浜辺を走り回ったり、クリケットで遊んだり、砂浜に穴を掘ったり、海に飛び込んだりと、無邪気に過ごすルイ