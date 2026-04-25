本郷奏多 俳優の本郷奏多が、佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）とW主演を務める土ドラ『時光代理人』（東海テレビ・フジテレビ系全国ネット、毎週土曜23時40分〜）に出演。本郷は、撮影された写真の世界を見通し、過去に潜入するトキをナビゲートするヒカルを演じる。変幻自在な演技力で、Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』の飛影や映画『キングダム』の成蟜、映画『GANTZ』の西丈一郎など、数々の大人気キャラク