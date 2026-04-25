この先も、短い周期で雨が降るでしょう。最高気温は、週の中頃は平年並みか低い所が多くなりそうです。服装選びが迷うこの時期。主要都市の向こう一週間の気温傾向は?ゴールデンウイークの服装選びの目安になさってください。東京は2日ごとに気温変化雨の日はヒンヤリ明日26日(日)と明後日27日(月)は、昼間は羽織物があれば寒くはないでしょう。28日(火)は、日中は上着なしで出かけられそうです。29日(水)昭和の日は、22℃と、一