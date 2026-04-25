ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）は24日、2026年3月期の通期業績予想を上方修正した。経常利益は従来予想から67%増額されており、これを受けて夜間のPTSでは9.42%の上昇を記録した。【こちらも】三菱UFJの株価に5日連続陰線出現! 金利上昇局面でも株価が下落する理由とは?上方修正の主な要因は、日本や北米における産業用ロボット向け需要が想定を上回ったことだ。主力のロボット向け減速機に加え、半導体製造装置