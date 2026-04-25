平昌五輪スピードスケート金メダリストの髙木菜那さんが松本市で講演し挑戦することの大切さを語りました。髙木菜那さん「他人を変えたいときもまずは自分から変わってみる相手を変える一番の近道は 自分が変わることだと私は思っています。」平昌五輪のスピードスケートで2つの金メダルを獲得した髙木菜那さん。25日はJA松本ハイランドの役職員大会で『なな転び八起～わたしが今