◆パ・リーグ楽天７―９西武（２５日・楽天モバイル最強）西武が逆転勝ちで楽天戦は今季初勝利。日本ハムを抜いて４位に浮上した。４番手・篠原響投手（１９）がプロ初勝利。新外国人でＷＢＣ台湾代表の林安可（リン・アンコー）外野手（２８）が来日最多の３安打４打点と大暴れした。２月には侍ジャパンのサポートメンバーに選ばれ、ソフトバンクとの強化試合で先発マウンドに上がった篠原。この日は５―５の７回に４番手と