革新的な技術で急成長を目指す長野県内のスタートアップ企業と、自治体や企業などとの交流イベントが25日、長野市で開かれました。この「SОBA TechNAGANО」は、信州で起業したい人や新規事業を立ち上げたい人を応援しようと長野県が初めて主催したものです。長野市の会場には、45の企業や団体などのブースが並んだほか、経営の専門家である西口尚宏さんの講演会が行われました。佐久穂町からの参加者「すでにスタ