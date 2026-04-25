残雪の浅間山をバックに咲く菜の花。佐久市瀬戸で地元住民などが遊休農地の活用のために育てている菜の花畑です。今年はおよそ5.5ヘクタールで花を咲かせています。佐久市内から「黄色いじゅうたんできれいだよね」開花は例年より1週間ほど早く、花は５月初めごろまで楽しめるということです。