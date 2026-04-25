◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２ヤクルト（２５日・バンテリンドーム）中日は、サヨナラ勝利した前夜の勢いそのまま序盤に４得点を挙げた。先発・大野雄大投手が、７回３安打無失点で今季２勝目を挙げた。チームは土曜、日曜日に初白星で、４月２日の巨人戦と３日のヤクルト戦以来、２２日ぶりの２連勝。今季９カード目で初の勝ち越しを決めた。井上監督は「（昨日のサヨナラ勝利からの）勢いというか、いい雰囲気があった」と