◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人が今季初の先発野手全員安打で１１安打７得点を奪い、快勝した。初回は２死一、二塁で５番・岸田が左越えの先制適時二塁打をマーク。２回は先頭の７番・平山がプロ初本塁打となるソロを左中間席に放り込んだ。３回は先頭・松本の右前打をきっかけに１死三塁を迎えると、再び岸田が適時打を記録。１死満塁ではドラフト５位の８番・小浜（沖縄電力）が右越えの２点