両股関節手術を受けファーム調整中の巨人・吉川尚輝内野手（31）が、あす26日から1軍に復帰する。25日の試合後に阿部慎之助監督（47）が明らかにした。指揮官は、この日の試合前練習を下半身のコンディション不良で切り上げていた石塚について「抹消されると思う」と語り、「明日吉川尚輝と代えます」と明言した。