「巨人７−２ＤｅＮＡ」（２５日、横浜スタジアム）巨人が今季７度目の２桁安打を放って大勝。今季最多タイの貯金３とした。ＤｅＮＡの連勝を「６」で止めた。この日の試合前練習では、石塚が練習を途中で切り上げており、橋上オフェンスチーフコーチは「下半身のコンディション不良」と説明していた。試合後、阿部監督は「たぶん抹消されると思うんで。明日、吉川尚輝と代えます」と話した。吉川は両股関節の手術を受け、