体重無差別で争う柔道男子の全日本選手権は、２６日に日本武道館で開幕する。前日の２５日は都内の講道館で会見が行われ、前回優勝の香川大吾（ＡＬＳＯＫ）、２４年パリ五輪９０キロ級銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）、２５年世界選手権１００キロ級銀メダルの新井道大（東海大）の３選手が出席し、抱負を語った。高校３年以来８年ぶりの出場となる村尾は「全日本は憧れで、取りたいタイトルの１つ。２８年ロス五