日本代表の森保監督が25日にアイスタで開催された清水―名古屋戦を視察後に取材に応じ、左足首負傷で長期離脱中のMF遠藤（リバプール）の状態を確認するため、チームドクターを欧州に派遣する方針を明かした。代表とクラブのドクターは密に連絡を取り合っており「リハビリの強度がどういう状態で上がっているかは把握している。今シーズンの終盤に復帰するターゲットを持っていることも把握している」と説明。5月15日のW杯メン