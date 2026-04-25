霜降り明星の粗品が２５日、日本テレビ系「一茂粗品の超ワイドショー」で、ＳＮＳ使いが下手だという先輩芸人の実名を挙げた。未成年のＳＮＳ年齢制限は本当に必要なのか？いらないのか？をテーマに議論。粗品は、まったくＳＮＳを触らないまま、大人になって始める方が危険ではないかと指摘。「自分がネットがうまいとか、ものが分かるのって、子供の時から（ネットに）触れていたから。危険はあったけどなんとかやってきた。