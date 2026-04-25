歌謡ユニット、風輪が25日、東京・大田区民ホールでコンサート「全ての出逢いに感謝〜一輪を大輪に〜」を開催した。満員の約1500人が集まった。身長184センチの拓也（39）と186センチの翔司（40）の長身ツインボーカルで、拓也は林業経験11年、翔司はプロ野球を目指していたという異色の経歴を持つ。それぞれの音楽活動をへて、24年3月に「女神−MEGAMI−」でメジャーデビューをした。公演前に取材に応じた。−約1500人のファンを