キリンビバレッジの「ファイア」は、ペットボトル（PET）コーヒーの「ワンデイ」シリーズを刷新し、頑張る人の背中を押して小さな鼓舞をするコーヒーとして40代〜60代のコーヒー好きの男性に訴求していく。諸橋桜子マーケティング部ブランド担当主務は「市場を支えるコーヒー好きのお客様に一番に選んでいただけるよう、今後ますますコーヒー飲料市場で主力になるであろうPETコーヒーをしっかりとアピールしていく」と語る。諸