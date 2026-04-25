きょう(2026年4月25日)の札幌は晴天に恵まれ春の陽気となりました。円山公園では多くの人が花見に訪れ満開の桜を楽しんでいました。「かんぱーい」円山公園ではきょう(25日)から花見の期間が始まりましたがことしもジンギスカンなどでの火の使用は禁止されています。それでも多くの人が手作りのお弁当やお菓子を持ち寄り満開の桜を楽しんでいました。（花見客）「きれい」「今年は満開ですばらしいです。ジンギスカンができ