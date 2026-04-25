道内初となる恐竜博物館がむかわ町に誕生しオープニングセレモニーが開かれました。きょう(2026年4月25日)、むかわ町穂別にオープンしたのは、「むかわ町穂別恐竜博物館」です。むかわ町で発見された「カムイサウルス」の実物全身化石の展示のほか温泉やカフェも併設されるということです。（来館者）「すごく迫力があって、穂別の誇りだと思う」恐竜博物館が誕生するのは道内では初めてです。