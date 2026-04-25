動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（4月13日〜4月19日）を発表。映画以外の番組部門では、4月2日より配信がスタートしたNetflixシリーズ『九条の大罪』が3週連続1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル2位は、4月14日からテレビ朝日系で放送がスタートした高橋一生主演の『リボーン 〜最後のヒーロー〜』が初登場。新興IT企業「NEOXIS」のCEO・根尾光誠（高