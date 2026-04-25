「ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン、神戸４９−２８東京ＳＧ」（２５日、神戸ユニバー記念競技場）東京ＳＧが５連敗を喫した。開始５分に先制トライを許すなど、７トライを浴びる敗戦。第１１節（３月１５日）でＢＬ東京に勝利して以降、白星から見放される状況に陥った。小野晃征ヘッドコーチ（ＨＣ）は「最初の入りが試合（の結果）に大きく影響したと思います。工夫をしたラインアウトをしてくるのは分かっていたが、相手