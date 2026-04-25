男性同士の恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』シーズン2に出演したフーウェイが25日、都内で行われた映画『ドランクヌードル』先行上映会に登壇した。【写真】作品の魅力を熱心に語るフーウェイ2月に『ボーイフレンド』シーズン2の最終話が配信されてから、フーウェイが公の場に登壇するのは今回が初。登場すると、「このような場は初めてなので緊張しています」とあいさつした。イベントでは『ボーイフレンド』での2ヶ