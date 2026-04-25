モデルの滝沢眞規子（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。自宅の壁を掃除する姿を披露し、注目を集めている。「午前中の運動終了w」と報告した滝沢。「休みができたらずっとやりたいと思っていた、気になってた壁のタラ〜っていう汚れを撃退しました」と脚立に立って壁を大掃除する姿を披露した。「業者さんに頼めばと言われますが、愛情が違うので心を込めて自分でやりますwあ、でも頼む時ももちろんあります。ただじ