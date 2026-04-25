◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（２５日・甲子園）広島が９回に同点に追いつき、延長戦に突入した。１点を追う攻撃。先頭の代打・菊池が四球を選ぶと、代走の辰見が初球で二盗を決めた。佐々木の犠打が決まると、１死三塁から代打攻勢。中村奨が空振り三振に倒れたが、モンテロが投手強襲の同点打を放った。１―１で迎えた８回に中崎が押し出し四球で勝ち越し点を献上したが、土壇場で粘った。９回裏の守りでは、ハーンが２