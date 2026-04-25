1回オリックス1死一、三塁、太田が右翼線に先制二塁打を放つ＝京セラドームオリックスが3連勝。太田が一回に先制二塁打、1―1の五回は2点二塁打で計3打点。5回1失点の高島が2勝目。七回2死満塁では、2季ぶり登板の吉田がレイエスを抑えた。5安打の日本ハムは好機で畳みかけられず3連敗。ヒーローインタビューを終え、ポーズをとるオリックスの（左から）吉田、太田、高島＝京セラドーム