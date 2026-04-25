「オリックス４−２日本ハム」（２５日、京セラドーム大阪）日本ハムは今季３度目の３連敗。今季最多タイの借金３となった。打線は３戦連続２得点止まりとなった。七回に１死満塁の好機を迎えたが、清宮幸による押し出しの１点のみ。代打・浅間が遊飛、レイエスがオリックス・吉田輝星の前に一邪飛に倒れた。試合後、新庄監督はオリックス左腕の山田修義に対して、矢沢に代えて左の代打・浅間を送った理由について「（楽天の